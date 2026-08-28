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Milli Savunma Bakanı Güler, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi'ni kabul etti

Milli Savunma Bakanı Güler, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi'ni kabul etti
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd ile Bakanlık'ta bir araya geldi. Görüşmede, Pakistan'ın görevden ayrılan Savunma ve Hava Ataşesi Tuğgeneral Imran Noor Niazi veda ederken, yeni göreve başlayan Savunma Ataşesi Tuğgeneral Muhammad Asıf Bhatti de Bakan Güler'e takdim edildi.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd ile Bakanlık'ta bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid'i kabul etti. Kabulde ayrıca, Pakistan'ın görevden ayrılan Savunma ve Hava Ataşesi Tuğgeneral Imran Noor Niazi Sayın Bakanımıza veda ederken, yeni göreve başlayan Pakistan Savunma Ataşesi Tuğgeneral Muhammad Asıf Bhatti de Sayın Bakanımıza takdim edildi."

Kaynak: ANKA
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