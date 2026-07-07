36. NATO Zirvesi... Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Projeleri Tanıtım Töreni'ne Katıldı

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'daki 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ATO Congresium'da düzenlenen NATO Projeleri Tanıtım Töreni'ne katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda,"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ATO Congresium'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin de katılımıyla gerçekleştirilen NATO Projeleri Tanıtım Töreni'ne iştirak etti" denildi.

Kaynak: ANKA