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Milli Savunma Bakanı Güler, Moğolistan Savunma Bakanı Damba ile Bir Araya Geldi

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Moğolistan Savunma Bakanı Batlut Damba'yı Bakanlık'ta resmi törenle karşıladı. İkili, basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Moğolistan Savunma Bakanı Batlut Damba ile Bakanlık'ta görüştü.

Moğolistan Savunma Bakanı Batlut Damba, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in resmi davetlisi olarak Bakanlık'ta düzenlenen resmi törenle karşılandı. İki ülke marşlarının çalmasının ardından Damba onur kıtasını selamladı.

Güler ve Damba daha sonra görüşmeye geçti. Görüşme basına kapalı yapıldı.

Kaynak: ANKA
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