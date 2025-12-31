Haberler

Bakan Güler, Mehmetçiğin yeni yılını kutladı

Bakan Güler, Mehmetçiğin yeni yılını kutladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'nın Polatlı ilçesinde Topçu ve Füze Okulu'nda inceleme ve denetlemelerde bulunarak, Mehmetçiğin yeni yılını kutladı.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'nın Polatlı ilçesinde Topçu ve Füze Okulu'nda inceleme ve denetlemelerde bulunarak, Mehmetçiğin yeni yılını kutladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile Polatlı ilçesindeki Topçu ve Füze Okulu'nu ziyaret etti. Bakan Güler, inceleme ve denetlemelerde bulunarak Mehmetçiğin yeni yılını kutladı. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan da telefonla hitap ettiği askerlerin yeni yılını kutladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Roberto Carlos hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı hastaneye kaldırıldı
Trabzonspor'dan sonra Süper Kupa'nın ertelenmesi için bir başvuru daha

Trabzonspor'dan sonra bir başvuru daha! Süper Kupa oynanmayabilir
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
Hesabı eleştiren müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta'ya bakanlıktan inceleme

Müşterisi ile dalga geçen şefe bakanlıktan inceleme
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Roberto Carlos hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı hastaneye kaldırıldı
Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı

Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı
Barcelona taraftar grupları, İsrail basketbol takımlarının men edilmesi için harekete geçti

Dünya devi, İsrail takımlarının men edilmesi için harekete geçti