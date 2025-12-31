Bakan Güler, Mehmetçiğin yeni yılını kutladı

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'nın Polatlı ilçesinde Topçu ve Füze Okulu'nda inceleme ve denetlemelerde bulunarak, Mehmetçiğin yeni yılını kutladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile Polatlı ilçesindeki Topçu ve Füze Okulu'nu ziyaret etti. Bakan Güler, inceleme ve denetlemelerde bulunarak Mehmetçiğin yeni yılını kutladı. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan da telefonla hitap ettiği askerlerin yeni yılını kutladı.