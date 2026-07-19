Milli Savunma Bakanı Güler, KKTC'deki Barbarlık Müzesi'ni ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da bulunan Barbarlık Müzesi'ni ziyaret etti.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Güler ve Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta kademesinin, Lefkoşa'daki Barbarlık Müzesi'ni ziyaret ettiği belirtildi.

Paylaşımda, "Bakan Yaşar Güler ve beraberindeki Komutanlar, Rum terör örgütü EOKA tarafından Kıbrıs Türkü'ne yönelik vahşice katliamları belgeleriyle sergileyen müzede yetkililerden bilgi aldı." ifadesi kullanıldı.