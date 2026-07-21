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Milli Savunma Bakanı Güler, Kuveytli mevkidaşı Al-Sabah ile telefonda görüştü

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuveyt Savunma Bakanı Abdullah Ali Al-Sabah ile telefonda görüşerek ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularını ele aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuveyt Savunma Bakanı Abdullah Ali Al-Abdullah Al-Salem Al-Sabah ile telefonda görüştü.

Bakanlığın, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Kuveyt Savunma Bakanı Şeyh Abdullah Ali Abdullah Al-Salem Al-Sabah bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut
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