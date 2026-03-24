Haberler

Milli Savunma Bakanı Güler, Katar Heyetini Kabul Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Faisal Abdullah Al-Henzab ve diğer Katar askeri yetkilileri kabul etti. Görüşmede, Katar Silahlı Kuvvetlerine ait helikopter kazasında şehit olan askerler ve Türk şehitleri için başsağlığı dileklerinde bulunuldu.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Faisal Abdullah Al-Henzab, Katar Uluslararası Askeri İş Birliği Otoritesi Başkanı Tümgeneral Mohammed Rashid Al-Shahwani ve Katar Askeri Ataşesi Tuğgeneral Abdulaziz Saleh Al-Sulaiti'yi kabul etti.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahramanlarımızın naaşlarını ülkemize getiren Katar'ın Ankara Büyükelçisi Faisal Abdullah Al-Henzab'ı, Katar Uluslararası Askeri İş Birliği Otoritesi Başkanı Tümgeneral Mohammed Rashid Al-Shahwani'yi ve Katar Askeri Ataşesi Tuğgeneral Abdulaziz Saleh Al-Sulaiti'yi kabul etti. Bakan Yaşar Güler elim olayda şehit düşen Katarlı askerlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Katar halkına başsağlığı ve sabır dilerken, Katar heyeti de şehit düşen Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin'e, ASELSAN Teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can'a Allah'tan rahmet, Türk milletine de başsağlığı ve sabır temennilerini sundu" denildi.

