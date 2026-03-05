Milli Savunma Bakanı Güler, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al-Henzab'ı kabul etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Faisal bin Abdullah Al-Henzab'ı makamında kabul etti. Ziyarete ilişkin fotoğraflar Bakanlık sosyal hesaplarından paylaşıldı.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Güler'in, Büyükelçi Al-Henzab'ı makamında kabul ettiği belirtildi.
Paylaşımda, kabule ilişkin fotoğraflar da yer aldı.
Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal