Milli Savunma Bakanı Güler, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al-Henzab'ı kabul etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Faisal bin Abdullah Al-Henzab'ı makamında kabul etti. Ziyarete ilişkin fotoğraflar Bakanlık sosyal hesaplarından paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Faisal bin Abdullah Al-Henzab'ı kabul etti.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Güler'in, Büyükelçi Al-Henzab'ı makamında kabul ettiği belirtildi.

Paylaşımda, kabule ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal
