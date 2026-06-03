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Milli Savunma Bakanı Güler, Kamerunlu mevkidaşı Assomo ile görüştü

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaret için Ankara'da bulunan Kamerun Savunma Bakanı Joseph Beti Assomo ile bir araya geldi. Görüşme askeri törenle başladı ve basına kapalı olarak devam etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kamerun Savunma Bakanı Joseph Beti Assomo ile bir araya geldi.

Güler, resmi ziyaretler için Ankara'da bulunan??????? Assomo'yu, bakanlıkta askeri törenle karşıladı.

İki ülke ulusal marşlarının çalınmasının ardından Assomo, onur kıtasını selamladı.

Bakanlar, törenin ardından basına kapalı görüştü.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan
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