Bakan Güler, Kamerun'da Resmi Temaslarda Bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kamerun'da, Kamerun Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Ferdinand Ngoh Ngoh'la bir araya geldi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Güler'in, Genel Sekreter Ferdinand Ngoh Ngoh'la görüştüğü belirtildi.

Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğraflara yer verildi.