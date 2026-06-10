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Bakan Güler, Kahramanmaraş'ta birlikleri denetledi

Bakan Güler, Kahramanmaraş'ta birlikleri denetledi
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kahramanmaraş temasları kapsamında Valiliği ziyaret ederek Vali Mükerrem Ünlüer'den kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

VALİLİĞİ ZİYARET ETTİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kahramanmaraş'taki temasları kapsamında Valiliği de ziyaret etti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş'ta bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Valiliği ziyaret ederek Vali Mükerrem Ünlüer'den kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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