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Milli Savunma Bakanı Güler, Irak'ın Ankara Askeri Ataşesi Tümgeneral Khalil'i kabul etti

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ın Ankara Askeri Ataşesi Tümgeneral Khalil Kamal Khalil ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ın Ankara Askeri Ataşesi Tümgeneral Khalil Kamal Khalil ile görüştü.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ın Ankara Askeri Ataşesi Tümgeneral Khalil Kamal Khalil'i kabul etti." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, kabule ilişkin fotoğrafa da yer verildi.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal
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