Bakan Güler'den şehit Üsteğmen Kandemir ile şehit Uzman Çavuş Dolapci'nin ailelerine taziye ziyareti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir ile Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci'nin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Güler, ilk olarak Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Ballıkpınar Mahallesi'ndeki evini ziyaret ederek, şehidin ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Ardından, şehit Cem Dolapci'nin Mamak'taki evini ziyaret eden Güler, burada da aile bireylerine ve yakınlarına taziyelerini sundu.

Ziyaretlerinde Bakan Güler'e, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel eşlik etti.