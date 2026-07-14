Haberler

Bakan Güler, Katar Büyükelçiliğine taziye ziyareti gerçekleştirdi

Bakan Güler, Katar Büyükelçiliğine taziye ziyareti gerçekleştirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, eski Katar Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin vefatı nedeniyle Katar'ın Ankara Büyükelçiliğine taziye ziyaretinde bulundu.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, eski Katar Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin vefatı dolayısıyla Katar'ın Ankara Büyükelçiliğine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Bakan Güler, eski Katar Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin vefatı dolayısıyla Katar'ın Ankara Büyükelçiliğine taziye ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kuvvet Komutanları da yer aldı. Bakan Güler, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Faisal Abdullah Al-Henzab'ın nezdinde Katar halkına başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'tan yeni açıklama! Hürmüz Boğazı konusunda kararını değiştirdi

Trump'tan yeni açıklama! Hürmüz Boğazı konusunda kararını değiştirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski Survivor yıldızı Didem Ceran tanınmaz halde

Didem tanınmaz halde
Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık tazminat cezası! Bakan Bayraktar'dan açıklama var

Türkiye'ye milyonlarca dolarlık ceza! Beklenen açıklama geldi
İran yapacağını yaptı: Bu hamle ABD'ye karşı dayanma süresini uzatacak

İran yapacağını yaptı: Bu hamle ABD'ye karşı dayanma süresini uzatacak
Otizmli çocuğa şiddet uygulamakla suçlanan öğretmen tahliyesini isteyince aile isyan etti

El kadar çocuğa kabusu yaşattı, "kastım yoktu" dedi

Netanyahu, İsrail Meclisi'nde 'utan' sloganlarıyla protesto edildi

Meclis o sloganlarla inleyince ardına bakmadan kaçtı
Karısını yatakta başkasıyla basan koca öfkeden deliye döndü

Karısını yatakta başkasıyla basan koca deliye döndü

Kavga ettiği kişiyi boğazından bıçaklayıp öldürdü: Hesap edememiş!

Parkta kan donduran olay! Sanığın pişkin savunması pes dedirtti