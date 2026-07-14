Bakan Güler, Katar Büyükelçiliğine taziye ziyareti gerçekleştirdi

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, eski Katar Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin vefatı dolayısıyla Katar'ın Ankara Büyükelçiliğine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Bakan Güler, eski Katar Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin vefatı dolayısıyla Katar'ın Ankara Büyükelçiliğine taziye ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kuvvet Komutanları da yer aldı. Bakan Güler, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Faisal Abdullah Al-Henzab'ın nezdinde Katar halkına başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı