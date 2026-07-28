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Bakan Güler, veda ziyaretine gelen İngiliz Büyükelçi Morris'i kabul etti

Bakan Güler, veda ziyaretine gelen İngiliz Büyükelçi Morris'i kabul etti
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, görev süresi sona eren Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris'i Bakanlık'ta kabul etti. Görüşme, veda ziyareti çerçevesinde gerçekleşti ve Bakanlık tarafından resmi X hesabından duyuruldu.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, görev süresinin sona ermesi nedeniyle veda ziyaretinde bulunan Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris'i Bakanlık'ta kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, görev süresi sona eren ve veda ziyareti gerçekleştiren Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Jill Morris'i kabul etti" denildi.

Kaynak: ANKA
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