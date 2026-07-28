Bakan Güler, veda ziyaretine gelen İngiliz Büyükelçi Morris'i kabul etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, görev süresi sona eren Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris'i Bakanlık'ta kabul etti. Görüşme, veda ziyareti çerçevesinde gerçekleşti ve Bakanlık tarafından resmi X hesabından duyuruldu.
(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, görev süresinin sona ermesi nedeniyle veda ziyaretinde bulunan Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris'i Bakanlık'ta kabul etti.
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, görev süresi sona eren ve veda ziyareti gerçekleştiren Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Jill Morris'i kabul etti" denildi.
Kaynak: ANKA