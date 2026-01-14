Milli Savunma Bakanı Güler, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Turan'ı ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Almanya ziyaretinde Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan'ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan'ı ziyaret etti.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un resmi davetlisi olarak Berlin'e giden Güler'in, havalimanında askeri törenle karşılandığı belirtildi.
Bakan Güler'in daha sonra Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğini ziyaret ederek, Büyükelçi Turan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldığı ifade edildi.
Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel