Milli Savunma Bakanı Güler, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Turan'ı ziyaret etti

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Almanya ziyaretinde Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan'ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un resmi davetlisi olarak Berlin'e giden Güler'in, havalimanında askeri törenle karşılandığı belirtildi.

Bakan Güler'in daha sonra Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğini ziyaret ederek, Büyükelçi Turan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
