Bakan Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile Görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan'daki temasları çerçevesinde Bakü'de Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile bir araya geldi.
- Milli Savunma Bakanı Güler, Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov ile görüştü
BAKÜ - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bakü'de Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan'daki temaslarına devam ediyor. Bakan Güler, başkent Bakü'de Azerbaycan Savunma Bakanlığını ziyaret etti. Askeri törenle karşılanan Bakan Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAFIG MACİDOV - Güncel