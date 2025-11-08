Bakan Göktaş ve Vali Gül'den 'Hikayenin Geri Kalanı' Sergisine Ziyaret

Aile Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve İstanbul Valisi Davut Gül, 'Hikayenin Geri Kalanı' isimli sergiye katıldı.

Rami Kütüphanesi'nde 'Hikayenin Geri Kalanı' adlı fotoğraf sergisi düzenlendi. Sergiye, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Valisi Davut Gül ve çok sayıda sanatsever katıldı. Bakan Göktaş ve Vali Gül'ün açılış konuşmalarının ardından kurdele kesildi. Savaş, yoksulluk, göç ve afetlerin gölgesinde yaşam mücadelesi veren insanların unutulmuş hikayelerini konu alan sergide iki usta fotoğraf sanatçısı Mehmet Aslan ve Muhammed Muheisen'in eserleri yer aldı.

'TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA 13 BİN 921 FAALİYET YÜRÜTTÜK'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sergide bir konuşma gerçekleştirdi. Kocaeli Dilovası'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı dileyerek konuşmasına başlayan Göktaş, "Bu sergi umudun, iyiliğin ve paylaşmanın sınır tanımadığını gösteriyor. Bu anlamda WEFA'nın insani yardım tecrübesiyle yoğrulan bu sergi, bir sanat etkinliği olmanın ötesinde hepimize aslında şunu hatırlatıyor. İnsani yardım, tam da hikayenin bittiğini sandığımız yerde başlar. WEFA'nın yürüttüğü faaliyetlerde, işte o yarım kalan hikayelerin tamamlandığını görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle ilan ettiğimiz 2025 Aile Yılı, bu anlamda, fark yarattığımız bir dönem oldu. 2025 Aile Yılı, toplum nezdinde büyük bir karşılık buldu. Bu kapsamda Türkiye'nin dört bir yanında 13 bin 921 faaliyet yürüttük. Bu çalışmalar dijital dünyanın çocuklar üzerindeki etkisinden sosyal destek mekanizmalarına, kuşaklar arası dayanışmadan ebeveynlik becerilerinin güçlendirilmesine kadar her alanı kapsamaktadır. 2026-2035 dönemini kapsayan 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' vesilesiyle tüm bu çalışmaları kalıcı kılacağız" dedi.

Sergide konuşma yapan Vali Gül, "Aslında hepimiz sergiye ve sayın bakanımızı dinlemeye geldik. Tarihçilerle sanatçıları birbirinden ayıran siyaset bilimcilerle sanatçıları birbirinden ayıran şey işin arka planını göstermeleridir. Tarihçilere baktığımızda savaşları tanımlarken 'şu kadar kişi öldü, şu kadar kişi yaralı. Bu taraf bu kadar toprak kaybetti, bu taraf bu kadar toprak kazandı' der. Göç meselesine bakıldığında 'şu kadar kişi göç etti, sebebi buydu' şeklinde bir tespit yapar. Ancak sanatçıya baktığımızda yaralıyı yaralının komşuluk ilişkisini, akrabalık ilişkisini, tarihi ve kültürel mekanların durumunu sanatçılar bir kareyle tespit edebiliyorlar" dedi.