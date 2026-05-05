Bakan Göktaş, Kılavuz Gemisi Projesi'nden faydalanan öğrencilerle buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin Kılavuz Gemisi Projesi'nden faydalanan üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Göktaş, NSosyal hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:

"ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin Kılavuz Gemisi Projesi'nden faydalanan üniversite öğrencilerimizle Bakanlığımızda bir araya geldik. Proje kapsamında aldıkları eğitimler, yürüttükleri çalışmalar ve kariyer hedefleri üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Donanımlı, özgüvenli ve üretmeye istekli gençlerimizle buluşmaktan her zaman büyük bir memnuniyet duyuyorum. Başarılarınız daim olsun gençler."

Göktaş'ın paylaşımında görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.