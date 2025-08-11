Bakan Göktaş, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği yöneticilerini kabul etti Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Göktaş, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık ve şube başkanlarımızla bir araya geldik. Terörsüz Türkiye hedefimiz doğrultusunda, toplumsal dayanışmayı güçlendiren ve vefa duygusunu yaşatan her adımı önemsiyoruz. Bu süreçte sivil toplum kuruluşlarımızın katkısını değerli buluyor, işbirliğimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak, kıymetli yakınlarının ve gazilerimizin her daim yanında olmak en temel vazifemizdir."