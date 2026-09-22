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Bakan Göktaş, Turgutlu'daki saldırıda 25 kişilik destek ekibinin sahada olduğunu söyledi

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Bakan Göktaş, Turgutlu'daki saldırıda 25 kişilik destek ekibinin sahada olduğunu söyledi
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Bakan Göktaş, Manisa Turgutlu'da bir lisenin yakınındaki silahlı saldırıda yaralanan öğrenciler için acil şifa diledi. Bakan, 25 kişilik psikososyal destek ekibinin ilk andan itibaren sahada olduğunu, öğrenciler ve ailelerinin yanında bulunduğunu belirtti.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Manisa'daki olaya ilişkin, "Bakanlık olarak 25 kişilik psikososyal destek ekibimizle ilk andan itibaren sahada, öğrencilerimizin ve ailelerinin yanındayız" dedi.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin yakınında gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaralanan öğrencilerimize acil şifalar diliyor, ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bakanlık olarak 25 kişilik psikososyal destek ekibimizle ilk andan itibaren sahada, öğrencilerimizin ve ailelerinin yanındayız. Yaralılarımıza acil şifalar diliyor, ailelerine ve olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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