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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Evlatlarımızı, mesai arkadaşlarımızı ve çocuklarımızı kendi evladı görüp bizimle beraber süreci takip eden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok şükür, 10 evladımıza ve 3 mesai arkadaşımıza sağ salim ulaştık. Birbirimize sarılıp ağladık." ifadesine yer verdi.

Kocaeli'den Bolu'ya günübirlik ziyarete gelen çocukların ve Bakanlık personelinin de içinde bulunduğu araçla irtibatın kesilmesi sonucu ivedilikle başlatılan arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

"Süreci ilk anından itibaren titizlikle takip eden Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, arama kurtarma çalışmalarında görev alan devletimizin tüm kurumlarına ve ekiplerimize gönülden teşekkür ediyorum. Evlatlarımızı, mesai arkadaşlarımızı ve çocuklarımızı kendi evladı görüp bizimle beraber süreci takip eden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: AA