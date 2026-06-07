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Bakan Göktaş'tan 'Türk İşaret Dili Bayramı' mesajı

Bakan Göktaş'tan 'Türk İşaret Dili Bayramı' mesajı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 7 Haziran Türk İşaret Dili Bayramı'nı kutlayarak, işaret diliyle de mesaj verdi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Parmaklardan kalplere uzanan ve bir işaretle hayatı anlamlandıran 7 Haziran Türk İşaret Dili Bayramı kutlu olsun" dedi.

Bakan Göktaş, sanal medya hesabından bir video mesaj yayımlayarak, işaret diliyle, "7 Haziran Türk İşaret Dili Bayramı kutlu olsun. Sizleri seviyoruz. Her zaman yanınızdayız" dedi. Bakan Göktaş, paylaşımında ayrıca, "Biz aynı duyguların insanıyız, birbirimizi gönülden anlarız. Parmaklardan kalplere uzanan ve bir işaretle hayatı anlamlandıran 7 Haziran Türk İşaret Dili Bayramı kutlu olsun. Anlayış ve sevgi diliyle iletişim kurmaya, gönül köprülerimizi güçlendirmeye ve daha erişilebilir bir dünya inşa etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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