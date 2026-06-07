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Bakan Göktaş "7 Haziran Türk İşaret Dili Bayramı"nı kutladı Açıklaması

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 7 Haziran Türk İşaret Dili Bayramı'nı kutlayarak, işaret dilinin önemine vurgu yaptı ve daha erişilebilir bir dünya için çalışacaklarını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "7 Haziran Türk İşaret Dili Bayramı"nı kutladı.

Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı videolu paylaşımda, şunları kaydetti:

"Biz aynı duyguların insanıyız, birbirimizi gönülden anlarız. Parmaklardan kalplere uzanan ve bir işaretle hayatı anlamlandıran 7 Haziran Türk İşaret Dili Bayramı kutlu olsun. Anlayış ve sevgi diliyle iletişim kurmaya, gönül köprülerimizi güçlendirmeye ve daha erişilebilir bir dünya inşa etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz
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