Haberler

Bakan Göktaş: İbb'nin Çocuk Etkinlik Merkezinde Ortaya Çıkan Skandal Sonrası Pek Çok Sözde Kreş Hakkında Şikayet Mesajları Alıyoruz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İBB'nin denetim dışı çocuk etkinlik merkezindeki skandala ilişkin şikayetlerin arttığını belirterek, tüm ihbarlar için sosyal inceleme süreçlerinin başlatıldığını duyurdu.

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "İBB'nin denetim dışı işletmeye çalıştığı çocuk etkinlik merkezinde ortaya çıkan skandal sonrası pek çok sözde 'kreş' hakkında ihbar hatlarımız üzerinden şikayet mesajları alıyoruz. Bakanlık olarak tüm şikayetler için sosyal inceleme süreçlerimizi başlattık" dedi.

Bakan Göktaş, AK Parti'nin Altıeylül ilçesindeki Hasan Can Kültür Merkezi'nde düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Burada yaptığı konuşmadan bir bölümünü sosyal medya hesabından paylaşan Göktaş, "İBB'nin denetim dışı işletmeye çalıştığı çocuk etkinlik merkezinde ortaya çıkan skandal sonrası pek çok sözde 'kreş' hakkında ihbar hatlarımız üzerinden şikayet mesajları alıyoruz. Bakanlık olarak tüm şikayetler için sosyal inceleme süreçlerimizi başlattık. Her zaman söylediğimiz gibi her vaka bizim için fazla bir vakadır. Her iddiayı, vakayı titizlikle inceliyoruz. Çocuklar bizim kırmızı çizgimizdir. Çocuklarımızın bir tek saç telinin bile incinmesine tahammülümüz yoktur" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Suriye'de YPG ile varılan ateşkes 15 gün uzatıldı

Suriye ordusu, YPG ile ilgili kararını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump, Çin ile anlaşma yapması halinde Kanada'yı yüzde 100 tarifeyle tehdit etti

Trump, gözünü bu kez o ülkeye dikti! Görmezden gelinemeyecek tehdit
Mehmet Ali Erbil'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı

Mali'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı! Hem de eşinin yanında
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı

Bunun adı saf kötülük! Tartıştığı eşini koli bandıyla bağlayıp...
Minneapolis'te tansiyon yüksek: ICE operasyonu sonrası NBA maçı ertelendi

Minneapolis yangın yeri, NBA maçı da oynanmadı
Trump, Çin ile anlaşma yapması halinde Kanada'yı yüzde 100 tarifeyle tehdit etti

Trump, gözünü bu kez o ülkeye dikti! Görmezden gelinemeyecek tehdit
ABD'de 'felç edici buz fırtınası' alarmı! Marketler talan edildi, Haberler.com Washington Temsilcisi o anları aktardı

Ülke felaketi bekliyor! Market raflarında tek bir ürün kalmadı
Çocukların gözü önünde köpeği katletti

Bunu yapan insan olamaz! Çocukların gözü önünde katletti