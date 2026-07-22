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Bakan Göktaş'tan helikopter kazasında hayatını kaybeden pilot için taziye mesajı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da kaza kırıma uğrayan eğitim helikopterinde hayatını kaybeden Pilot Emekli Albay Yasa Özden Bakkal için taziye mesajı yayımladı. Yaralı Hava Kuvvetleri personeli Binbaşı Bilgehan Kurtoğlu'na acil şifalar dileyen Bakan Göktaş, psikososyal destek ekiplerinin ailelerin yanında olduğunu belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da kaza kırıma uğrayan helikopterde hayatını kaybeden Pilot Emekli Albay Yasa Özden Bakkal için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabındaki paylaşımında, kaza kırıma uğrayan eğitim helikopterinde hayatını kaybeden Bakkal'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diledi.

Yaralanan ve tedavisi devam eden Hava Kuvvetleri personeli Binbaşı Bilgehan Kurtoğlu'na acil şifalar temenni eden Göktaş, "Olay anından itibaren psikososyal destek ekiplerimizle ailelerimizin yanındayız. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü kazadan muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay
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