Bakan Göktaş'tan Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne ilişkin paylaşım Açıklaması

Bakan Göktaş'tan Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne ilişkin paylaşım Açıklaması
Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın imzaladığı Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi ile bu alanda küresel bir farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Sözleşme, devlet kurumlarından ailelere, teknoloji şirketlerinden sosyal medya platformlarına kadar herkesin sorumluluklarını net bir şekilde ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Göktaş, NSsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dijital dünyada çocukları korumak adına önemli bir adımın atıldığını belirtti.

Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın imzaladığı Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi ile bu alanda küresel bir farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Sözleşme, devlet kurumlarından ailelere, teknoloji şirketlerinden sosyal medya platformlarına kadar herkesin sorumluluklarını net bir şekilde ortaya koyuyor. Tek bir çocuğumuzun dahi yaşına uygun olmayan içeriklere maruz kalmaması, dijital ortamdaki güvenliklerinin sağlanması ve mahremiyetlerinin korunması için özellikle siz değerli ailelerin desteği çok kıymetli. Çocuklarımız, ailelerimiz, ülkemiz ve tüm dünya çocukları için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
