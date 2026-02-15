Haberler

Bakan Göktaş: 'Çocuklarımızı korumaya yönelik sosyal medya düzenlememizi çok yakında hayata geçiriyoruz'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemelerin yakın bir zamanda hayata geçirileceğini duyurdu. Çocukların dikkat sürelerinin azalması ve sosyal medyanın etkileri üzerine yapılan açıklamalarda, güvenli internet için velilerden ve öğretmenlerden destek istendi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin, "Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi biz de çocuklarımızı korumaya yönelik sosyal medya düzenlememizi çok yakında hayata geçiriyoruz" dedi.

Bakan Göktaş, çocukların sosyal medya kullanımına dikkat çekmek için oyun hamurlarıyla oynadığı bir video paylaştı. Bakan Göktaş, video açıklamasında, "Oyun hamurlarımı aldım geldim. Hazırsanız asıl meselemize odaklanalım. Odaklanalım diyorum çünkü maalesef artık 8 saniyeden fazla odaklanamıyoruz. Bu sürekli uyarılma hali, bize kıyasla çocuklarımıza daha çok zarar veriyor. Dikkatlerini, arkadaşlık ilişkilerini ve ders başarılarını doğrudan etkiliyor. Tam da bu yüzden, dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi biz de çocuklarımızı korumaya yönelik sosyal medya düzenlememizi çok yakında hayata geçiriyoruz" ifadelerine yer verdi.

'ÇOCUKLARIMIZIN DİKKAT SÜRESİ SON 10 YILDA YÜZDE 30 AZALDI'

Bakan Göktaş, paylaştığı videoda dikkat sürelerine değinerek, "Bu videoyu daha dikkatli izlemeniz için ya oyun hamuruyla, ya slime'la ya da legolarla oynamam gerekiyor. Çünkü şu anda sosyal medyada videolarınızı izletmek için konuşmak yetmiyor. ya ekranda farklı görüntüler göstermelisiniz ya da dikkatinizi çekecek farklı bir hareket yapmalıyım. Sosyal medyada sürekli sürekli sürekli ekranları kaydırmak o kadar normalimiz haline geldi ki artık bir konuya odaklanma süremiz 8 saniyeyi geçmiyor. Yani hala buradaysan seni tebrik etmem lazım. Bu sürekli uyarılma hali çocuklarımıza bize göre daha fazla zarar veriyor. Çocuklarımızın dikkat süresi son 10 yılda en az yüzde 30 azaldı. Bu da onların odaklanmalarını, arkadaşlık ilişkilerini, okulda başarı oranlarını doğrudan etkiliyor. Bu da öğretmenlerimizin öğretme süreçlerini oldukça zorlaştırdı. Tam da bu sebeple dünyanın dört bir yanında çocuklar için sosyal medya düzenlemeleri tartışılıyor, hayata geçiriliyor. Biz de çocuklarımıza daha güvenli bir internet ortamı sunmak için çalışıyoruz. Siz velilerimizden de öğretmenlerimizden de bu konuda destek istiyoruz. Çocuklarımız için güvenli interneti hep birlikte mümkün kılabiliriz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
