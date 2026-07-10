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Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışının 6. yıl dönümü

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Bakan Göktaş, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışının yıl dönümünde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bu hasretin sona erdiğini ve Fatih Sultan Mehmet'in emanetinin asli hüviyetine kavuştuğunu belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının 6'ncı yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifimizin yeniden ibadete açılışının yıl dönümü. 6 yıl önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir hasretimiz daha sona erdi. Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti asli hüviyetine kavuştu. Bu topraklarda ezan sesleri dinmeyecek, ellerimiz daima semaya yükselecek. Allah'a hamdolsun."

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu
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