Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışının 6. yıl dönümü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının 6'ncı yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifimizin yeniden ibadete açılışının yıl dönümü. 6 yıl önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir hasretimiz daha sona erdi. Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti asli hüviyetine kavuştu. Bu topraklarda ezan sesleri dinmeyecek, ellerimiz daima semaya yükselecek. Allah'a hamdolsun."