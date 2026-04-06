Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, AA'nın 106. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Anadolu Ajansının (AA) 106. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Basın tarihimizde müstesna bir yer edinen, Türkiye'mizin sesini tüm dünyaya ileten Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümündeyiz. Bir asrı aşkın süredir güvenilir ve ilkeli haberciliğin adresi olan, doğru bilgiyi aktarma misyonunu bağlılıkla koruyan Anadolu Ajansının faaliyetlerini, bugüne kadar olduğu gibi başarıyla sürdüreceğine yürekten inanıyorum. Bu vesileyle Anadolu Ajansı ailesinin her bir mensubunu tebrik ediyor, ses getiren imza niteliğindeki işlerle dolu bir yıl olmasını diliyorum."