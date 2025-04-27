Bakan Göktaş'tan, 27 Nisan e-muhtırasının yıl dönümüne ilişkin açıklama Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye tarihinde bir cuntaya karşı dimdik duran ilk siyasetçi olarak, vesayet anlayışının tarihe gömülmesine öncülük etti." ifadesini kullandı.

Bakan Göktaş, muhtıranın yıl dönümüne ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"27 Nisan e-muhtırası, millet iradesine parmak sallayan vesayet zihniyetinin son çırpınışlarından biriydi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye tarihinde bir cuntaya karşı dimdik duran ilk siyasetçi olarak, vesayet anlayışının tarihe gömülmesine öncülük etti. Bu dik duruş sayesinde milletin seçtiklerine, demokrasiye ayar vermeye kalkışanlar, bugün tarihin tozlu raflarında ibretlik birer vesika olarak yerini aldı."