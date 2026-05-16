Bakan Göktaş: Hedefimiz Tam Engelsiz Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ulusal Erişilebilirlik Günü'ne ilişkin açıklamasında, "Gayemiz her bir ferdimizin kimsenin desteğine ihtiyaç duymadan hayatın her alanında var olabildiği, tam anlamıyla engelsiz bir Türkiye'dir." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, 16 Mayıs Ulusal Erişilebilirlik Günü'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nın son gününün Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle "16 Mayıs Ulusal Erişilebilirlik Günü" ilan edildiğini hatırlatan Göktaş, bugünü sokakta, dijital dünyada, sanatta ve sporda engelleri kaldıran somut projelerle karşıladıklarını ifade etti.

Göktaş, 2005'te yürürlüğe giren Engelliler Hakkında Kanun kapsamında kamu binaları, açık alanlar, toplu taşıma araçları ile bilgi ve iletişim sistemlerinin erişilebilir hale getirilmesinin zorunlu olduğunu anımsatarak, bu amaçla kurulan erişilebilirlik izleme ve denetleme komisyonları tarafından bugüne kadar 4 bin 149 bina, açık alan ve toplu taşıma aracına "erişilebilirlik belgesi" verildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020 yılını "Erişilebilirlik Yılı" ilan etmesiyle eğitim, uygulama ve farkındalık çalışmalarının hız kazandığının altını çizen Göktaş, "Şehirlerimizi herkes için erişilebilir hale getirmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Bakanlık tarafından geliştirilen Erişilebilirlik Değerlendirme Modülü (ERDEM) sistemi sayesinde binaların erişilebilirlik durumunun dijital ortamda değerlendirilebildiğini ifade eden Göktaş, "Erişilebilirlik Logosu"nun kullanım alanının da genişletildiğini vurguladı.

"Havalimanları ve şehir sistemlerinde erişilebilirlik artıyor"

Bakan Göktaş, erişilebilirlik konusunda farklı bakanlıklar ve kurumlarla ortak çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Erişilebilirliğin sağlanması tüm kurum ve kuruluşların görevidir. Bu kapsamda erişilebilir yaşam alanlarının yaygınlaşması için diğer bakanlıklarla yoğun işbirliği yürütüyoruz." ifadelerine yer verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yapılan çalışmalarla 5 büyük havalimanının daha "Erişilebilirlik Belgesi" aldığını açıklayan Göktaş, bu belgeye sahip havalimanı oranının yüzde 90'a yaklaştığını bildirdi.

Göktaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yürütülen "Bulut Kent Bilgi Sistemi" sayesinde de erişilebilir alanlar ve park yerlerinin dijital haritalarda görüntülenebildiğini kaydetti.

"Bankacılık hizmetlerinde yeni hedefler"

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye Bankalar Birliği işbirliğiyle bankacılık hizmetlerinde erişilebilirliği artırmaya yönelik çalışmalar yürütüldüğüne dikkati çeken Göktaş, engelli bireyler ve yaşlıların ihtiyaçlarına göre yeni hedefler belirlendiğinin altını çizdi.

Bu kapsamda, 2026 sonuna kadar mobil ve internet bankacılığı hizmetlerinin daha erişilebilir hale getirilmesinin planlandığını anlatan Göktaş, "2027 yılı ikinci çeyreğine kadar ise sadeleştirilmiş dilin bankalar nezdinde sistemlere entegre edilmesi ve uygulamaya alınmasına ilişkin operasyonel süreçlerin tamamlanmasını planladık." bilgisini paylaştı.

"Web Siteleri ve Mobil Uygulamaların Erişilebilirliği" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamuya açık dijital platformların erişilebilir hale getirilmesinin hukuki zorunluluk olduğunu vurgulayan Göktaş, bu kapsamda Bakanlık bünyesinde İzleme ve Danışma Komisyonları oluşturulduğunu, ayrıca erişilebilirlik standartlarına ilişkin rehber ve kontrol listelerinin yayımlandığını kaydetti.

16 Mayıs Ulusal Erişilebilirlik Günü kapsamında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü işbirliğiyle "Erişilebilir Sahne" projesinin başlatıldığını belirten Göktaş, 11 ilde sahnelenen tiyatro oyunlarının işaret dili ve sesli betimleme desteğiyle erişilebilir hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Göktaş, projeyle engelli bireylerin diğer izleyicilerle aynı ortamda ve eşit şartlarda tiyatro deneyimi yaşayabilmesinin amaçlandığının altını çizdi.

81 ilde valilerin başkanlığında kamu kurumları, üniversiteler ve belediyelerin katılımıyla erişilebilirlik toplantıları düzenlendiğini hatırlatan Göktaş, bugüne kadar 30 binden fazla yönetici ve teknik personele erişilebilirlik eğitimi verildiğini, kamu spotları ve uygulama rehberlerinin de Bakanlığın internet sitesinde paylaşıldığını ifade etti.

Toplumsal duyarlılığı odağına alan "Yaşama Erişim", "Sürücüler İçin Erişilebilirlik Hatırlatmaları", "Trafikte Erişilebilirlik" ve "Toplu Taşımada Erişilebilirlik" temalı kamu spotlarının tüm mecralarda paylaşıldığını anımsatan Göktaş, şu ifadelere yer verdi:

"Bakanlık olarak gayemiz her bir ferdimizin kimsenin desteğine ihtiyaç duymadan hayatın her alanında var olabildiği, tam anlamıyla engelsiz bir Türkiye'dir. Nitekim şehirlerimizi ve hizmetlerimizi erişilebilir kılmak sadece kamu kurumlarımızın değil, yerel yönetimlerimizden girişimcilerimize, tasarımcılardan vatandaşlarımıza kadar her birimizin ortak ödevidir. Bizler, zihinlerdeki kalıpları yıkarak Türkiye'yi her noktada erişilebilir kılana dek bu kararlı yürüyüşümüzü azimle sürdüreceğiz."