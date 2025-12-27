Haberler

Bakan Göktaş: Tek vatandaşın sokakta kalmaması için teyakkuz halindeyiz

Bakan Göktaş: Tek vatandaşın sokakta kalmaması için teyakkuz halindeyiz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, soğuk havalarda sokakta kalan vatandaşların korunması için tüm imkanların seferber edildiğini açıkladı. Valiliklere gönderilen genelge ile sosyal hizmet ekipleri koordineli bir şekilde çalışacak.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Soğuk havaların etkisini artırdığı bugünlerde, tek bir vatandaşımızın dahi sokakta kalmaması için tüm imkanlarımızla teyakkuz halindeyiz" dedi.

Bakan Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kimseyi geride bırakmayan sosyal devlet anlayışımızla, her koşulda ihtiyaç duyan herkesin yanındayız. Soğuk havaların etkisini artırdığı bugünlerde, tek bir vatandaşımızın dahi sokakta kalmaması için tüm imkanlarımızla teyakkuz halindeyiz. Bu kapsamda, 81 il valimize gönderdiğimiz genelgeyle; valiliklerimiz, il müdürlüklerimiz, sosyal hizmet ekiplerimiz ve ilgili tüm birimlerimizle sahadayız. Sokakta yaşayan her bir vatandaşımıza ulaşmak için 365 gün, eş zamanlı ve koordineli bir şekilde gece gündüz çalışıyoruz. Bu süreçte sizlerin duyarlılığı da hayati önem taşıyor. Sokakta kalan bir vatandaşımızı gördüğünüzde 112'yi arayarak yetkililerimize bildirebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında

81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında
30 bin dolarlık kabus! Kiev'e 500 atış yapıldı, her noktadan alevler yükseliyor

Ülkenin başkentine 500 atış yapıldı, her noktadan alevler yükseliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dikkat çeken ziyaret! Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde

Operasyon hazırlığı mı? Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel mi? Fotoğraf krizi sonrası ilk açıklama geldi

Kulisleri kaynatan hamle sonrası Özel'den adaylık sorusuna yanıt
Türkiye'nin ana arterinde kar kalınlığı 10 santime ulaştı

Türkiye'nin ana arteri şu an bu durumda! Ekipler alarma geçti
Binlerce öğrenciye af geliyor

Hayalleri yarım kalan binlerce öğrenciye müjde
Dikkat çeken ziyaret! Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde

Operasyon hazırlığı mı? Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde
Bankada hesabı olan milyonları etkileyecek! Para transferinde yeni dönem

Milyonları etkileyecek düzenleme! Para transferinde köklü değişiklik
Yıldız Tilbe'nin programa damga vuran dansı! Tatlıses kahkahalara boğuldu

Ünlü şarkıcının dansı, programa damga vurdu