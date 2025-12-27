Bakan Göktaş: Tek vatandaşın sokakta kalmaması için teyakkuz halindeyiz

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Soğuk havaların etkisini artırdığı bugünlerde, tek bir vatandaşımızın dahi sokakta kalmaması için tüm imkanlarımızla teyakkuz halindeyiz" dedi.

Bakan Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kimseyi geride bırakmayan sosyal devlet anlayışımızla, her koşulda ihtiyaç duyan herkesin yanındayız. Soğuk havaların etkisini artırdığı bugünlerde, tek bir vatandaşımızın dahi sokakta kalmaması için tüm imkanlarımızla teyakkuz halindeyiz. Bu kapsamda, 81 il valimize gönderdiğimiz genelgeyle; valiliklerimiz, il müdürlüklerimiz, sosyal hizmet ekiplerimiz ve ilgili tüm birimlerimizle sahadayız. Sokakta yaşayan her bir vatandaşımıza ulaşmak için 365 gün, eş zamanlı ve koordineli bir şekilde gece gündüz çalışıyoruz. Bu süreçte sizlerin duyarlılığı da hayati önem taşıyor. Sokakta kalan bir vatandaşımızı gördüğünüzde 112'yi arayarak yetkililerimize bildirebilirsiniz" ifadelerini kullandı.