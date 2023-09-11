Bakan Göktaş, SERÇEV yöneticileri ve Ankara Engelliler Meclisi Komisyon Üyelerini kabul etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) Yönetim Kurulu ve Ankara Engelliler Meclisi Komisyon Üyeleri ile bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) Yönetim Kurulu ve Ankara Engelliler Meclisi Komisyon Üyeleri ile bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre kabul bakanlıkta gerçekleşti.