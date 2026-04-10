Bakan Göktaş, Senegal'de Türkiye'nin destekleriyle faaliyet gösteren sosyal hizmet merkezlerini ziyaret etti Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Senegal'in başkent Dakar'da Türkiye'nin destekleriyle faaliyet gösteren sosyal hizmet merkezlerini ziyaret etti.

Bakan Göktaş, Türkiye- Senegal Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 6. Dönem Toplantısı kapsamında bulunduğu Dakar'da, ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Afrika Kültür Evi Projesi" çalışmalarının yer aldığı Dakar El Sanatları Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.

Burada yetkililerden bilgi alan Göktaş, 2024 yılında açılışını gerçekleştirdiği yeni atölyelerde üretilen el emeği ürünleri inceledi.

Ziyaret programına, 2020 yılında Emine Erdoğan tarafından açılan Ginddi Barınmaya Muhtaç Çocukları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi ile devam eden Göktaş, merkezdeki çocuklarla bir araya geldi.

Çocuklarla yakından ilgilenen Bakan Göktaş, merkezin fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve çocukların rehabilitasyon süreçlerine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaretlerinin ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Göktaş, Türkiye- Senegal 6. Dönem Karma Komisyonu toplantısı vesilesiyle Senegal'de bulunduğunu, program kapsamında, 2024'te açılışını gerçekleştirdiği el sanatları eğitim merkezini ziyaret ettiğini belirtti.

Merkezin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde hayata geçirildiğini anımsatan Göktaş, bu atölyelerin somut ve başarılı sonuçlar verdiğini görmekten büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Bu merkezde eğitim alan kadınların, hem yerel ekonomiye katkı sağladıklarını hem de yeni beceriler kazanarak güçlendiklerini görmenin son derece sevindirici olduğunu aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

"Kadınların ekonomik hayata ve aile bütçelerine aktif şekilde katkı sunabilmeleri, aynı zamanda kendi potansiyellerini keşfetmeleri büyük önem arz ediyor. Nitekim bugün merkezde 508 öğrencinin eğitim görüyor olması, projenin ulaştığı başarıyı açıkça ortaya koymaktadır. Başta merkezin yöneticisi olmak üzere emeği geçen herkese, ayrıca Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına (TİKA) katkılarından dolayı teşekkürlerimi ifade etmek isterim."

"Senegal ile tesis ettiğimiz işbirliği ayrı bir önem taşımaktadır"

Bakan Göktaş, Türkiye ile Senegal arasındaki ilişkilerin önemine dikkati çekerek, bunun uzun vadeli ve stratejik bir ortaklığa dayandığını söyledi.

Senegal ile ilişkilerin, kazan-kazan ilkesi temelinde gelişen güçlü bir işbirliği örneği teşkil ettiğinin altını çizen Göktaş, "Afrika kıtası, ülkemiz açısından stratejik bir ortak olup Senegal ile tesis ettiğimiz işbirliği bu çerçevede ayrı bir önem taşımaktadır." dedi.

Göktaş, "Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı vesilesiyle burada bulunmamızın temel amacı, ekonomik ilişkilerimizi ve yatırım alanındaki işbirliğimizi daha da ileriye taşımanın yollarını birlikte değerlendirmektir. Bu doğrultuda Türkiye'den gelen yatırımcıların da katılımıyla bir iş forumu düzenlenecektir. Ardından, Senegal Dışişleri Bakanı'nın eş başkanlığında Karma Ekonomi Komisyon toplantısı gerçekleştirilecektir." diye konuştu.

Bu sürecin, her iki ülkenin Cumhurbaşkanlarının ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda ilerlediğini vurgulayan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'e büyük önem atfetmektedir. Nitekim kendisi Senegal'e birden fazla ziyaret gerçekleştirmiş olup son ziyaret 2022 yılında yapılmıştır. Aynı yıl gerçekleştirilen son Karma Komisyon toplantısının ardından, bugün bu süreci yeniden canlandırmaktan memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, ziyaret ettiği merkezin, sunduğu mesleki eğitim alanları itibarıyla stratejik bir öneme sahip olduğunu, dikiş-nakış, seramik ve deri işçiliği gibi farklı alanlarda verilen eğitimlerin kadınların istihdam edilebilirliğini artırdığını belirtti.

"Türkiye olarak sosyal hizmetler alanındaki tecrübemizi Senegal ile paylaşmaya hazırız"

TİKA aracılığıyla yürütülen projeler kapsamında, eğitim materyallerinin ve bazı üretim süreçlerinin Türkiye'den sağlandığını, mesleki eğitim alanında Senegal ile işbirliğinin güçlenerek devam ettiğini aktaran Göktaş, "Bizim için bu işbirliği yalnızca ekonomik bir ortaklıkla sınırlı değildir, tüm boyutlarıyla ele alınan çok yönlü bir ortaklıktır. Türkiye olarak, Senegal ile ilişkilerimizin her alanda daha da gelişmesine katkı sunmaya kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Temasları kapsamında ayrıca, Emine Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde açılışı gerçekleştirilen Ginddi Çocuk Rehabilitasyon Merkezi'ni de ziyaret ettiklerini bildiren Göktaş, şöyle devam etti:

"Senegal Aile ve Dayanışma Bakanı Maimouna Dieye ile yakın ve samimi bir işbirliğimiz bulunuyor. Ülkemizde düzenlenen Uluslararası Aile Forumu'na katılım sağlamış ve verimli temaslarda bulunmuştuk. Türkiye olarak, aile politikaları, çocukların korunması, kadınların güçlendirilmesi ve kadına yönelik şiddetle mücadele başta olmak üzere sosyal hizmetler alanındaki tüm tecrübemizi Senegal ile paylaşmaya hazırız. Bu anlayışla, kazan-kazan ilkesi ve iyi uygulama paylaşımı temelinde işbirliğimizi sürdürmeye ve Türkiye ile Senegal arasındaki ilişkileri daha da ileriye taşımaya kararlıyız."