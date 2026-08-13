Bakan Göktaş, şehit aileleri ve gaziler için yürütülen çalışmaları değerlendirdi

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Vatan Gazileri ve Şehit Yakınları Derneği Başkanı Yaşar Gücenmez ve beraberindeki heyetle bir araya gelerek, şehit aileleri ile gazilere yönelik çalışmaları ve beklentileri değerlendirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, X hesabından yaptığı paylaşımla, Vatan Gazileri ve Şehit Yakınları Derneği Başkanı Yaşar Gücenmez ve beraberindeki heyetiyle görüştüğünü bildirdi.

Bakan Göktaş'ın paylaşımında, şu ifadeler yer aldı:

"Vatan Gazileri ve Şehit Yakınları Derneği Başkanı Yaşar Gücenmez ve beraberindeki heyet ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimiz için yürüttüğümüz çalışmaları, ihtiyaç ve beklentileri kapsamlı şekilde değerlendirdik. Biz, şehitlerimizin ailelerini emanet bilinciyle gözetmeye, gazilerimizin kahramanlıklarını gönüllere işlemeye devam edeceğiz. Bu milli sorumluluk etrafında çalışmalarımızı şekillendirmeyi sürdüreceğiz. Bu vesileyle nazik ziyaretleri için yürekten teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA