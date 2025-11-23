Haberler

Bakan Göktaş, şehit Pilot Caner Kandemir'in ailesini ziyaret etti

Bakan Göktaş, şehit Pilot Caner Kandemir'in ailesini ziyaret etti
Güncelleme:
AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gürcistan'da meydana gelen uçak kazasında şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan Gürcistan sınırında meydana gelen uçak kazasında şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in kıymetli ailesine taziye ziyaretinde bulunduk, şehidimizi dualarla andık. Kahraman şehidimizin ailesi bizlere emanet. Onların daima yanında olmak ve şehidimizin aziz hatırasına sahip çıkmak, gönül borcumuzdur. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

