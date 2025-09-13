Haberler

Bakan Göktaş, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın Öğrencileriyle Bir Araya Geldi

Bakan Göktaş, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın Öğrencileriyle Bir Araya Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Batman'da şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın öğrencileri ve meslektaşlarıyla buluştu. Göktaş, terör saldırısı sonucu şehit olan Yalçın'ın anısını yaşatacaklarını ifade ederek, gençlerin güvenli bir geleceğe ulaşması için mücadele edeceklerini belirtti.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Batman'da şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın öğrencileri ve meslektaşlarıyla bir araya geldi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Hain terör saldırısı sonucu henüz 22 yaşındayken Batman Kozluk'ta şehit olan kıymetli öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın'ın öğrencileri ve meslektaşlarıyla bir araya geldik. Bir zamanlar terörün gölgelediği yerlerde bugün öz güven ve başarıyla büyüyen gençler var. Her bir gencimiz hayallerine ulaşana, güvenli bir geleceğe kavuşana kadar Terörsüz Türkiye hedefimize kararlılıkla ilerleyeceğiz. Şehidimizi rahmetle anıyor, ailesine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Fiyatı gram altınla yarışıyor: Bir ilimizde vatandaşın yüzünü güldüren taş

Fiyatı gram altınla yarışıyor: Toprak altından çıkarıp satıyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.