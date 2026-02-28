Haberler

Bakan Göktaş, Şehit Aileleri ve Devlet Himayesindeki Çocuklarla İftar Yemeğinde Bir Araya Geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da şehit aileleri ve devlet korumasındaki çocuklara ziyarette bulunarak iftar yemeği düzenledi. Göktaş, bu buluşmanın kendileri için önemli bir duygu olduğunu ifade ederek, şehit ailelerine destek olacaklarını ve çocukların mutluluğuna katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da şehit aileleri ve devlet himayesindeki çocuklara ziyarette bulundu.

Bakan Göktaş, ziyaretlerine ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"İftar sonrası şehit ailelerimiz ve devlet himayesindeki çocuklarımızla buluştuk. Şehit ailelerimizin hayır duasını almak, yavrularımızın mutluluğunu paylaşmak bizim için paha biçilemez bir duygu. Kahramanlarımızın emanetlerine sahip çıkmaya, devletimizin şefkat eliyle çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut
