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Bakan Göktaş, Özbekistanlı mevkidaşıyla aile ve kadın politikalarını görüştü

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Dilnozaxon Kattaxonova ile görüştü. Görüşmede aile ve kadın odaklı politikalar ile Aile ve Kadın Konseyi çatısı altında yürütülebilecek ortak faaliyetler değerlendirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Aile ve Kadın Komitesi Başkanı Dilnozaxon Kattaxonova ile görüştü.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kattaxonova ile bir araya geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Aile ve kadın odaklı politikalarımıza ilişkin ülke tecrübelerimizi paylaştık. Bu kapsamda ülkemizin öncülüğünde ilk adımını attığımız Aile ve Kadın Konseyi çatısı altında yürütebileceğimiz ortak faaliyetleri değerlendirdik. Kadınların her alanda güçlenmesine ve ailelerin refahının artırılmasına katkı sunacak işbirliklerimizle, ülkelerimiz arasındaki köklü bağları büyütmeyi sürdüreceğiz."

Kaynak: AA
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