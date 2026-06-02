Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Ersoy'u Kabul Etti

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Ruhi Ersoy ile görüştü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"MHP Genel Başkan Başdanışmanı Sn. Prof. Dr. Ruhi Ersoy ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuz doğrultusunda yürüttüğümüz sosyal politikaları ve gelecek dönem hedeflerimizi değerlendirdik. Cumhur İttifakı olarak büyük Türkiye ailemizin müreffeh yarınları için omuz omuza çalışmaya, gönül köprüleri kurmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA