Bakan Göktaş Manisa'da Ziyaretlerde Bulundu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Manisa'daki kadın hizmetleri toplantısının ardından valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Ayrıca, Kıbrıs Gazisi Mustafa Bulut'un evini de ziyaret eden Bakan Göktaş, akşam yemeği için bir otelde bulundu ve sonrasında Adnan Menderes Havalimanı'na yöneldi.
ZİYARETLERDE BULUNDU
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Manisa Polisevi'nde düzenlenen Ege Bölgesi Kadın Hizmetleri Bölgesel İstişare Toplantısı ardından beraberindeki heyet ile birlikte Manisa Valiliğine ziyarette bulundu. Manisa Valisi Vahdettin Özkan tarafından karşılanan bakan Göktaş, daha sonra AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret etti. 48 yıllık evli Kıbrıs Gazisi Mustafa Bulut (72) ve Fatma Birgül Bulut'un (72) Yunusemre Karaali Mahallesi'ndeki evine ziyarette bulunan Bakan Göktaş, aynı ilçedeki bir otelde akşam yemeği yedikten sonra, Ankara'ya gitmek için İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na hareket etti.
Ersan ERDOĞAN/ MANİSA,