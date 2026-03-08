Haberler

Bakan Göktaş: Hedefimiz; kadınların emeğini Türkiye Yüzyılı'nın üretim gücüne dönüştürmek

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadınların potansiyelini stratejik bir güce dönüştürerek, kalkınmaya yön veren bir ekosistem oluşturuyoruz. Hedefimiz; kadınların emeğini ve cesaretini Türkiye Yüzyılı'nın üretim gücüne dönüştürmektir" dedi.

Bakan Göktaş, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla sanal medya hesabından videolu bir mesaj yayımladı. Göktaş, kadınların hayatın özü, ailenin temeli, toplumun gücü olduğunu belirterek, "Kadın güçlüyse toplum güçlüdür. Toplum güçlüyse Türkiye güçlüdür. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, kadınların hayatın her alanında daha etkin bir şekilde var olmaları için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Kadın istihdamını artıran projeleri hayata geçiriyor; kadın kooperatiflerini yaygınlaştırıyor, kadın girişimcilerimizi destekleyerek işlerini büyütmelerini sağlıyoruz. Sosyal hizmet modellerimizi kadın odaklı bir yaklaşımla güçlendiriyoruz. Bu yıl yenilikçiliği, rekabetçiliği ve verimliliği esas alan bir kalkınma anlayışıyla 'Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi' vizyonumuzu ortaya koyuyoruz. Kadınların potansiyelini stratejik bir güce dönüştürerek, kalkınmaya yön veren bir ekosistem oluşturuyoruz. Hedefimiz; kadınların emeğini ve cesaretini Türkiye Yüzyılı'nın üretim gücüne dönüştürmektir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, hayatımıza değer katan tüm kadınlara şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

ANKARA,

