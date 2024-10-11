Bakan Göktaş, G20 Kadının Güçlendirilmesi Toplantısına Katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, G20 Kadının Güçlendirilmesi Çalışma Grubu Bakanlar Toplantısı'nın açılış oturumuna katıldı.

Göktaş, G20 Kadının Güçlendirilmesi Çalışma Grubu Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere Brezilya'nın başkenti Brazilya'ya geldi.

Toplantının yapıldığı Serpro'daki etkinlik salonuna geçen Bakan Göktaş, toplantı öncesi bazı katılımcı ülkelerin bakanları ve yetkilileriyle sohbet etti.

Toplantının açılış oturumu Brezilya Kadın Bakanı Cida Gonçalves'in konuşmasıyla başladı.

İklim değişikliğinin kadınlar üzerindeki etkisi, kadınların güçlendirilmesi ve kadına yönelik şiddet gibi konuların düzenlenecek oturumlarla ele alınacağı toplantıya, G20 ülkelerinin bakanları ve uluslararası kuruluş temsilcileri katılıyor.

Toplantıya Türkiye'yi temsilen katılan Bakan Göktaş da genel oturumda katılımcılara hitap edecek.