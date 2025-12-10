Haberler

Bakan Göktaş, devlet korumasına alınan Adnan'ı ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devlet korumasına alınan 11 yaşındaki engelli Adnan'ı ziyaret ederek sağlık durumu ve tedavi süreci hakkında bilgi aldı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da amcasının yanında uygun olmayan koşullarda yaşadığı tespit edilerek, 2 kardeşiyle birlikte devlet koruması altına alınan 11 yaşındaki engelli Adnan'ı kaldığı kuruluşta ziyaret etti.

Altındağ ilçesinde tavuk ve güvercinlerin yaşadığı kümeste kaldığı belirlenen engelli Adnan ve 2 kardeşi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alındı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, devlet korumasına alınan çocukları kaldıkları kuruluşta ziyaret etti. Bakan Göktaş, Adnan'ın son durumunu yerinde inceledi. Bakan Göktaş, yetkililerden genel sağlık durumu, tedavi süreci ve kendisine sağlanan psikososyal destek hizmetleri hakkında detaylı bilgi aldı. Uzman personel eşliğinde bakımı sağlanan çocukla yakından ilgilenen Göktaş, Adnan'ın tekerlekli sandalyesini sürerek kuruluş bahçesinde gezdirdi ve bir süre sohbet etti.

Göktaş, "Devletimizin güvencesi altında olan evladımızı ziyaret ederek durumunu yakından gördüm. Çok şükür genel sağlık durumu iyi. Çocuklarımızı sevgi ve şefkatle büyütmek, onlara güvenli bir gelecek sunmak öncelikli görevimizdir. Bu çerçevede çocuklarımızın üstün yararı ilkesi doğrultusunda gerekli tüm destekleri sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
