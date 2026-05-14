Bakan Göktaş'tan Darülaceze'ye Kurban Bağışı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Darülaceze'ye kurban bağışı yaptı.
Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam ile Bakanlıkta görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Asırlardır iyiliğin ve merhametin simgesi olan Darülaceze'ye kurban bağışımızı gerçekleştirdik. Kurban Bayramı yaklaşırken, dayanışmayı ve paylaşmanın bereketini büyütmek için tüm vatandaşlarımızı Darülaceze'nin iyilik yolculuğuna ortak olmaya davet ediyorum. Birlikte güçlüyüz."
Kaynak: AA / Şeyma Güven