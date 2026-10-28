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Bakan Göktaş, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünde Türkiye Yüzyılı'nı vurguladı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için sosyal medyadan mesaj yayımladı. Göktaş, Cumhuriyet birikiminin her alana taşındığını, Türkiye Yüzyılı hedeflerine kararlılıkla ilerlendiğini ve Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü kutladığını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bir asrı aşan Cumhuriyet birikimimizi enerjiden sanayiye, eğitimden sağlığa, ulaşımdan kalkınmaya uzanan her alana taşıyoruz." ifadesini kullandı.

Göktaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Bir asrı aşan Cumhuriyet birikimimizi enerjiden sanayiye, eğitimden sağlığa, ulaşımdan kalkınmaya uzanan her alana taşıyoruz. Aziz milletimizin sarsılmaz iradesiyle, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru kararlılıkla ilerliyoruz. Cumhuriyet'imizin 103. yıl dönümü kutlu olsun."

Kaynak: AA
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