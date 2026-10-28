Bakan Göktaş, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünde Türkiye Yüzyılı'nı vurguladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bir asrı aşan Cumhuriyet birikimimizi enerjiden sanayiye, eğitimden sağlığa, ulaşımdan kalkınmaya uzanan her alana taşıyoruz." ifadesini kullandı.

Göktaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Bir asrı aşan Cumhuriyet birikimimizi enerjiden sanayiye, eğitimden sağlığa, ulaşımdan kalkınmaya uzanan her alana taşıyoruz. Aziz milletimizin sarsılmaz iradesiyle, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru kararlılıkla ilerliyoruz. Cumhuriyet'imizin 103. yıl dönümü kutlu olsun."

Kaynak: AA