Bakan Göktaş, COP31 Antalya'da Azerbaycan Komitesi Başkanı Muradova ile görüştü

Bakan Göktaş, COP31 Antalya'da Azerbaycan Komitesi Başkanı Muradova ile görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Göktaş, Antalya'daki COP31 kapsamında Azerbaycan Komitesi Başkanı Muradova ile görüştü. Göktaş, ailelerin ve dinamik nüfus yapısının korunması, kadınların hayatın her alanında güçlü yer alması ve çocukların güvenle büyümesi için yürütülen çalışmaların paylaşıldığını belirtti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları Devlet Komitesi Başkanı Bahar Muradova ile bir araya geldi.
Bakan Göktaş, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Göktaş, şunları ifade etti:
"Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları Devlet Komitesi Başkanı Sayın Bahar Muradova ile bir araya geldik. Ailelerimizin ve dinamik nüfus yapımızın korunması, kadınların hayatın her alanında güçlü şekilde yer alması ve çocuklarımızın güvenle büyümesi için yürüttüğümüz çalışmaları paylaştık. 'Tek millet, iki devlet' şiarıyla birlikteliğimizi pekiştirmeyi ve yeni işbirlikleri kurmayı sürdüreceğiz."