Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bakan Göktaş, COP31 Antalya'da Azerbaycan Komitesi Başkanı Muradova ile görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Göktaş, Antalya'daki COP31 kapsamında Azerbaycan Komitesi Başkanı Muradova ile görüştü. Göktaş, ailelerin ve dinamik nüfus yapısının korunması, kadınların hayatın her alanında güçlü yer alması ve çocukların güvenle büyümesi için yürütülen çalışmaların paylaşıldığını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları Devlet Komitesi Başkanı Bahar Muradova ile bir araya geldi.

Bakan Göktaş, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Göktaş, şunları ifade etti:

"Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları Devlet Komitesi Başkanı Sayın Bahar Muradova ile bir araya geldik. Ailelerimizin ve dinamik nüfus yapımızın korunması, kadınların hayatın her alanında güçlü şekilde yer alması ve çocuklarımızın güvenle büyümesi için yürüttüğümüz çalışmaları paylaştık. 'Tek millet, iki devlet' şiarıyla birlikteliğimizi pekiştirmeyi ve yeni işbirlikleri kurmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA
Bu haber 16 sitede yayınlandı.
Transfer haberini Başakşehirli Shomurodov verdi! Real Madrid, Galatasaray'ın yıldızını istiyor

Real Madrid, Galatasaray'ın yıldızını istiyor
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kış lastiği uygulaması başladı! Değiştirmeyen 6 bin TL ceza ödeyecek

Yeni dönem bugün başladı! Bunu yapmayan 6 bin lira ceza ödeyecek
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde büyük heyecan! 2-0'dan geri döndüler

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde büyük heyecan! 2-0'dan geri döndüler
Tam 34 kilo verdi! Yeni halini görenler tanıyamıyor

Tam 34 kilo verdi! Yeni halini görenler tanıyamıyor
TIR dorsesi cephaneliğe dönmüş! 187 Beretta tabanca ele geçirildi, koltuklardan da silah çıktı

Tır değil cephanelik! Yakalanan kaçak silahın değeri tam bir servet

Cristiano Ronaldo'suz Portekiz, Danimarka'dan fark yedi

Ronaldo'suz Portekiz, Danimarka'dan fark yedi
Üç küçük çocuğu öldürüp başlarını kesen adam idam edildi! Kurbanlardan biri 2 aylık öz kızıydı

Kurbanlarından biri 2 aylık öz kızıydı! Cani baba cezasını buldu
Türk sinemasının efsanesi Susuz Yaz dizi oluyor: Başrolde Mert Ramazan Demir var

Yalı Çapkını'nın Ferit'inin yeni projesi belli oldu