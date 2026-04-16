Bakan Göktaş: Çocuklarımızı Korumak ve Dijital Bir Kalkan Sağlamak Zorundayız

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların dijital ortamlarda ciddi risklerle karşı karşıya kaldığını belirterek, 15 yaş altı çocuklar için sosyal medya düzenlemesinin hayata geçirileceğini belirtti. Göktaş, çocukların korunması için dijital platformlara yönelik düzenlemelerin kaçınılmaz olduğunu belirterek, "Çocuklarımızı korumak ve dijital bir kalkan sağlamak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tv100'e yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırısının ardından tüm bakanlıkların süreci yakından takip ettiğini belirtti. Olayın ardından özellikle yas sürecindeki ailelere destek olmak amacıyla farklı meslek gruplarından oluşan bir ekip kurulduğunu ifade etti.

Göktaş, oluşturulan psikolog ağırlıklı ekiplerin çocukların yaşadığı travmayı atlatabilmesi ve yeniden okula güven duyması için önemli bir rol üstleneceğini belirtti. Göktaş, şunları söyledi:

"Bugün bakanlarımızla Kahramanmaraş'taydım. Yaşanan olaydan derin üzüntü duyduğumu söylemek istiyorum. Süreçle ilgili bütün bakanlarımız yakın takipte. Olayın ardından bir destek ekibi oluşturduk. Özellikle bu yas döneminde ailelerin yanındayız. Bununla ilgili bir ekip kurduk özel. Çeşitli meslek gruplarından psikologlardan bir ekip oluşturduk. Çocuklarımızın okula tekrar güven kazanması için ve bu şok sonrasında bunu atlatmak adına bu ekip oldukça kıymetli. Pazartesi itibarıyla da tüm Kahramanmaraş'ta ekipler bu minvalde çalışmalar yürütüyor. Olay sonrasında çok farklı değerlendirmeler oldu. Bizim bugünlerde aileler de çok kez dile getirdi. Sosyal medyaya bir düzenleme getirilmesi konusunda. Yaralı aileler de bunu dile getirdi. Bu konu AK Parti grubumuz tarafından teklif edildi."

15 yaş altı için sosyal medya düzenlemesini hayata geçiriyoruz. Bunlar çok önemli adımlar. Çocuklarımız sosyal medyada tehlike altındalar. Taklit davranışlarla da bazı davranışlar gelişebiliyor. Siber zorbalık ve bağımlılık söz konusu. Çocuklara algı bozukluğu kaynaklı oyunlar oynarken yanlış algılar oluşabiliyor. Yaptığımız çalışmalarda oyun oynarken kendilerini çok daha farklı rollerde hissedebiliyorlar. Bu konu siyaset üstü bir konudur. Dünyada birçok ülke buraya doğru gidiyor. Oyunlarla ilgili de bizim düzenlememiz var. 100 bin aktif oyuncusu olan oyunları için temsilci istedik. Çocuklarımız internette pek çok kişiyle oyun oynuyor. Onları korumak ve dijital bir kalkan sağlamak zorundayız. İçinde bulunduğumuz çağda çocuklarımız tabi ki dijitalle beraber olacaklar ama yaşanan bu riskleri de görmezden gelemeyiz. Çok büyük kişiler kendilerini çocuk gibi tanıtıp çocukları farklı içeriklerle karşı karşıya bıraktığını biliyoruz.

"Bizim amacımız burada toplumsal bir mutabakat sağlamak"

Ailelere dijital okuryazarlık eğitimleriyle bilinçlendirmek de önemli. Çocuklarımızın olumsuz davranışlarda uzmanlarımızdan destek alabilmeli. Biz bakanlık olarak 81 ilde böyle bir destek veriyoruz. Ailelerimiz böyle bir olumsuz durumla karşı karşıya kaldıklarında bu diyalog ortamında, ergenlik ortamındaki çocuklarımız için böyle çalışmalarımız var. Bizim amacımız burada toplumsal bir mutabakat sağlamak. Ailelerin yüzde 80'inin talebi bu. Biz buna yeni bakıcı diyoruz. Sosyal medya bağımlılığı tüm dünyanın gündeminde ve biz de bu konuyu gündemimize alacağız. AK Parti ve MHP grubu olarak biz bunu Meclis'ten geçirebiliriz ancak bu konuda hep birlikte bu konuya siyaset üstü bir mesele olarak ele almamız ve böyle görmemiz gerekiyor. 15 yaş altına hizmet sunmamak bu başlıklardan biri. Konulara ilişkin muhalefetten de destek bekliyoruz. Biz platformlardan temsilciyi bu yüzden istiyoruz. Bir problem olduğunda ulaşabilmek ve olumlu bir ortamı oluşturabilmek.

Uzun zamandır sosyal risk haritası çalışıyoruz. Bu nedir? Bakanlığımız önleyici bir bakanlık. Bir olay olmadan yeterli tedbirlerin alınmasını öngörüyor. Bir olay olmadan etki mekanizmalarını nasıl güçlendiririzi konuşuyoruz. Türkiye'de hane hane bu çalışmalarımızı yapıyoruz ve sosyal risk haritamızı tamamladık. 13 sosyal risk haritamızı tamamladık. Çocuğun suça sürüklenmesi, kadına yönelik şiddet ve daha birçoğu... Bu haritalarda verileri görüyoruz. Hanelerin risklerini tespit ediyoruz. Dinamik bir harita bu. Bu tür vakalarda MEB, Gençlik ve Spor, Diyanet ve başka bakanlıklarla da ortak çalışabildiğimiz bir mekanizma oluşturuyoruz. Burada sadece bizim bakanlığımız değil İçişleri'nden de adli kolluktan da veri alıyoruz ve çarpan koduyla bir haneni risk oranını bize gösteriyor. Birçok bakanlık da etkili icraat mekanizmasını güçlendirmemizi sağlıyor. Bu konu özelinde bakarsak, görüyoruz ki suça sürüklenen bir çocuk değil bunu görüyoruz. İçine kapanık, farklı riskler taşıyan bir çocuk.

"Bu kanunu bir an önce güvenli bir gelecek adına çıkarmak zorundayız"

Telegram için bakarsak da çeşitli sosyal medya platformlarında benzer riskler söz konusu. Bu konuya da ilişkin önlemleri yakın zamanda alacağız. Sosyal medya düzenlemesinde de kendi modelimizi ürettik. Başka ülkelerin modellerini doğrudan kendimize uygulamak gibi bir durum yok. Bizim toplumumuzun çok farklı bir dinamiği var. Sosyal medya kullanımımız çok daha fazla şekilde. Bu çalışmaları yürütürken sosyal medya düzenlemesine yönelik de diğer ülkelerin modellerini inceleyip uygulama gerçekleştireceğiz. Doğrudan ithal bir yöntem üzerinden çalışmıyoruz. Örneğin siz bir vakayla geldiniz. Çocuğunuzu yönlendirip bir dijital detoks ebeveynin ise dijital bir yönlendirmeyle bilinçlendirilmesini amaçlıyoruz. Dünyada birçok ülke bu konuda düzenlemeleri hayata geçiriyor. Önümüzdeki hafta bu konunun kanunlaşmasını arzuluyorum, 3 hafta oldu ancak muhalefet farklı sebeplerle bu konunun ilerlemesini yavaşlatıyor. Bu kanunu bir an önce güvenli bir gelecek adına çıkarmak zorundayız.

İlgili kanun 4 maddeden oluşuyor. Yönetmelik de çıkacak bununla ilgili. Yönetmeliğin uygulanması da BTK'ya ait. Biz bu yönetmelik sonrası bir uygulama süresi de tanıyacağız. Yani bunun uygulanabilir bir sistem üzerine kurulması gerekiyor. Temsilci için bir hürriyeti bağlayıcı ceza hususunun farklı bir tartışması olur. Asıl amacımız bu konuda gerekli önlemleri alan muhatabımızın olması. Geçtiğimiz dönemde Roblox kapanmıştı mahkeme kararıyla 9.5 milyon kullanıcı olan bu oyun kapanmasıyla beraber, bakanlığımızın, toplumun hassasiyetiyle beraber bir yol izlenmesi gerekiyor."

Kaynak: ANKA