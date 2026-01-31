Haberler

Bakan Göktaş: Evlatlarımızı ekranın ardındaki dünyada yalnız bırakamayız

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dijital farkındalığın ailede başlaması gerektiğini vurgulayarak, çocukları ekranın arkasında yalnız bırakmamamız gerektiğini ifade etti.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Evlatlarımızı ekranın ardındaki uçsuz bucaksız dünyada yalnız bırakamayız" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dijital farkındalık, ailede başlıyor. Çocuklarımız bizi rol model olarak görüyor. Kendi alışkanlıklarımızı değiştirmeden onları olası tehlikelerden korumamız mümkün değil. Ekranla sınırlı sandığımız pek çok şey artık gündelik yaşantımızın tam merkezinde. Çocuklarımız dijital mecralarda karşılaştıkları risklerle, ne yazık ki gerçek hayatta da temas ediyor. Evlatlarımızı ekranın ardındaki uçsuz bucaksız dünyada yalnız bırakamayız. Nasıl evimizin kapısını kilitliyorsak, dijital dünyanın da güvenli bir anahtarı olduğunu unutmamalıyız. Çocuklarımıza daha güvenli, daha bilinçli bir geleceği ancak hep beraber bırakabiliriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz

Trump'tan İran açıklaması! Kastettiği ülkeler arasında Türkiye de var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin gündemindeki yıldız, Ferdi Kadıoğlu'nu 90+7'de üzdü

Ferdi 90+7'de yıkıldı! Golü atan ismi görmelisiniz
Altında rekor sonrası sert çakılma: İslam Memiş o tarihi işaret etti

Altında rekor sonrası sert çakılma: İslam Memiş o tarihi işaret etti
Yeni takımı Augsburg! İmza atmak üzere Almanya'ya gidiyor

Yeni takımı Augsburg! İmza atmak üzere Almanya'ya gidiyor
Beşiktaş'ın yeni transferi Asllani, 6 dakikada kırmızı kart gördü

İlk maçına çıktı, 6 dakika içinde kırmızı kart gördü
Fenerbahçe'nin gündemindeki yıldız, Ferdi Kadıoğlu'nu 90+7'de üzdü

Ferdi 90+7'de yıkıldı! Golü atan ismi görmelisiniz
Fenerbahçe maçına damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı

Fenerbahçe maçına damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı
Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam

Gerginlik bizi de vurdu! Anahtar bıraktıracak üçlü zam